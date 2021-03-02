Англия

Стиву Брюсу теперь придется подыскивать замены среди оставшихся в строю исполнителей.

По ходу домашнего поединка против Вулверхэмптона в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги (1:1), Ньюкасл Юнайтед в результате последовательных повреждений был вынужден снимать с игры двух важных представителей атакующего звена команды.

Парагвайский нападающий Мигель Альмирон не смог продолжить игру во втором тайме после перерыва, а еще через четверть часа к нему присоединился французский форвард Аллан Сен-Максимен, который получил уже третью травму по ходу текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт "сорок", причиной досрочного конца встречи для Альмирона стала травма колена, в то время как Сен-Максимен растянул мышцу паха.

Оба игрока прошли необходимые медицинские исследования на следующий день после матча против "волков", результаты которых показали, что они вернутся в строй не раньше начала апреля 2020 года.

Также, по ходу все того же поединка травму получил защитник Эмиль Крафт, однако ему удалось отделаться легким повреждением, в результате чего уже на этой неделе он сможет приступить к тренировкам.

Стоит отметить, что по ходу текущего сезона Альмирон пропустил шесть дней в результате незначительного удара в середине ноября 2020 года, а Сен-Максимен, в свою очередь, провел в лазарете уже 73 дня, пропустив 14 матчей Ньюкасла за этот период.

Таким образом, данные футболисты, как минимум, не смогут помочь своей команде в ближайших играх против Вест Бромвича, Астон Виллы и Брайтона.