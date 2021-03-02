Англия

Уругвайский нападающий скоро вновь появится на поле.

Эдинсон Кавани восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Об этом рассказал главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер:

"Эдинсон тренировался, он восстановился, так что это хорошо. Будем надеяться, что после тренировки не будет проблем. и он поедет с командой на матч", — приводит слова норвежца Sky Sports.

Следующий поединок Манчестер Юнайтед проведет в рамках чемпионата Англии против Кристал Пэлас.

Напомним, что Манчестер Юнайтед собирался принять решение о будущем Кавани, когда тот вернется в строй.