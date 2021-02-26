Англия

"Красные дьяволы" не торопятся продлевать контракт с уругвайцем.

Манчестер Юнайтед собирается определиться с будущим Эдинсона Кавани, когда тот восстановится после травмы, сообщает ESPN.

У "красных дьяволов" есть опция продления соглашения с уругвайским нападающим на один год.

Источник утверждает, что если Манчестер Юнайтед решит расстаться с Кавани, то должен будет выплатить ему порядка 2 миллионов евро.

Напомним, опытный футболист перебрался в МЮ в октябре 2020 года свободным агентом. В текущем сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он семь раз поражал ворота соперников.

Ранее главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что Кавани — тот форвард, которого клуб искал на протяжении последнего времени.