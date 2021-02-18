Футболиста все устраивает в Англии.
Эдинсон Кавани, getty images
18 февраля 2021, 17:59
Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани не хочет покидать клуб грядущим летом.
По информации журналиста The Telegraph Майка Макграта, до истечения контракта Кавани с МЮ осталось четыре месяца, и он может вести переговоры с другими клубами.
Однако сам уругваец намерен продлить соглашение на один год, тем более, что такая функция у него в контракте прописана.
Напомним, Кавани перебрался в МЮ в октябре 2020 года свободным агентом. В текущем сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он семь раз поражал ворота соперников.
Ранее главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что Кавани — тот форвард, которого клуб искал на протяжении последнего времени.