Англия

Футболиста все устраивает в Англии.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани не хочет покидать клуб грядущим летом.

По информации журналиста The Telegraph Майка Макграта, до истечения контракта Кавани с МЮ осталось четыре месяца, и он может вести переговоры с другими клубами.

Однако сам уругваец намерен продлить соглашение на один год, тем более, что такая функция у него в контракте прописана.

Напомним, Кавани перебрался в МЮ в октябре 2020 года свободным агентом. В текущем сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он семь раз поражал ворота соперников.

Ранее главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что Кавани — тот форвард, которого клуб искал на протяжении последнего времени.