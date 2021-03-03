Англия

Команда Хосепа Гвардиолы продолжила свою невероятную победную серию.

В 29-ом туре английской Премьер-лиги лидер чемпионата на своем поле принимал Вулверхэмптон, который застрял в середине турнирной таблицы.

С первых минут игра пошла по сценарию команды Гвардиолы, в составе которой впервые за долгое время не нашлось места нашему Александру Зинченко. "Волки" пропустили уже на 15-ой минуте. После мощного прострела с фланга в исполнении Мареза, мяч в свои ворота переправил Дендонкер.

Было явно видно, что команда Гвардиолы действует в эконом-режиме. Кто знает, может игра закончилась бы минимальной победой "горожан", но "волки" решили показать зубы, и у них это неплохо получилось. В начале второго тайма капитан команды Коуди выровнял счет на табло, замкнув головой навесной пас от Моутиньо со штрафного.

Хозяева мгновенно отреагировали на пропущенный мяч и буквально засыпали соперника атаками. Патрисиу тащил все удары, но на 80-ой минуте даже он не смог спасти свою команду. Марез отличной передачей нашел Уокера, тот прострелил в гущу игроков, от которых мяч отлетел чуть назад. Первым сориентировался Жезус, он и добил "круглого" в сетку.

На 90-ой минуте Марез снял все вопросы о победителе. А на последних секундах Жезус сделал дубль, добив мяч в сетку после удара Гюндогана и сейва Патрисиу.

Манчестер Сити довел свою победную серию до 21 матча подряд во всех турнирах. Беспроигрышная серия команды Гвардиолы достигла 28 матчей. Уже через четыре дня на этом же стадионе они примут Манчестер Юнайтед.

Для Вулверхэмптона это первое поражение в последних шести матчах чемпионата. Команда Санту осталась на 12-ой строчке. В следующем туре им предстоит выездной поединок против Астон Виллы.

Манчестер Сити — Вулверхэмптон 4:1

Голы: Дендонкер (автогол, 15), Марез, 90, Жезус, 80, 90+3.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Силва (Гюндоган, 82) — Марез, Жезус, Стерлинг.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Дендонкер, Коуди, Сесс — Хувер, Невеш (Отасоуи, 90), Моутиньо, Джонни (Сильва, 55) — Семеду, Траоре — Нету.

Предупрежден: Нету, 71.