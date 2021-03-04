Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, Getty Images
04 марта 2021, 09:58
В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях не смог обыграть Кристал Пэлас.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Смотрите обзор матча Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед:
Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 0:0
Кристал Пэлас: Гуаита — ван Аанхолт, Кэхилл, Куяте, Уорд — Маккарти (Ридевалд, 63), Миливоевич — Айю, Эзе (Шлупп, 84), Таунсенд — Бентеке
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака — Матич, Фред (Мактоминей, 74) — Рашфорд, Фернандеш, Гринвуд — Кавани (Джеймс, 77)
Предупреждение: Ридевалд