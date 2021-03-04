Англия

Команда Оле-Гуннара Солскьяера упустила важнейшие очки.

В поединке 29-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях не смог обыграть Кристал Пэлас. Встреча завершилась без забитых мячей.

Примечательно, что нельзя сказать, что "красные дьяволы" владели существенным преимуществом. Да, возможно по владению мячом, но по статистике ударов практически равенство, а если смотреть только в створ, то у команд лишь по одному удару в рамку.

Таким образом, команда Оле-Гуннара Солскьяера потеряла важнейшие очки, но пока остается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 51 очко после 27 игр. Отставание от "горожан" составляет 14 очков, а позади Лестер, у которого 50 баллов. Кристал Пэлас занимает 13-е место, набрав 34 очка.

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 0:0

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Аанхолт, Кэхилл, Куяте, Уорд — Маккарти (Ридевалд, 63), Миливоевич — Айю, Эзе (Шлупп, 84), Таунсенд — Бентеке

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака — Матич, Фред (Мактоминей, 74) — Рашфорд, Фернандеш, Гринвуд — Кавани (Джеймс, 77)

Предупреждение: Ридевалд