Португалец может перебраться в Англию.
Нуну Мендеш, Спортинг
04 марта 2021, 15:57
Ливерпуль интересуется 18-летним защитником Спортинга Нуну Мендешем.
По информации ESPN со ссылкой на O Jogo, мерсисайдцы уже предлагали прошлым летом за игрока 30 миллионов евро, но получили отказ.
Источник сообщает, что на сегодняшний день Спортинг готов рассмотреть вариант с продажей Мендеша в связи с финансовыми трудностями.
В ноябре 2020-го Спортинг взвинтил цену на португальца, которым интересовался Манчестер Юнайтед.
Мендеш недавно подписал с клубом новый контракт, и в нем прописаны отступные – 70 млн евро. Однако Спортинг согласится продать футболиста и за меньшую сумму.
Также ранее сообщалось, что в приобретении защитника заинтересован мадридский Реал.
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