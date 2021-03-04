Англия

Португалец может перебраться в Англию.

Ливерпуль интересуется 18-летним защитником Спортинга Нуну Мендешем.

По информации ESPN со ссылкой на O Jogo, мерсисайдцы уже предлагали прошлым летом за игрока 30 миллионов евро, но получили отказ.

Источник сообщает, что на сегодняшний день Спортинг готов рассмотреть вариант с продажей Мендеша в связи с финансовыми трудностями.

В ноябре 2020-го Спортинг взвинтил цену на португальца, которым интересовался Манчестер Юнайтед.

Мендеш недавно подписал с клубом новый контракт, и в нем прописаны отступные – 70 млн евро. Однако Спортинг согласится продать футболиста и за меньшую сумму.

Также ранее сообщалось, что в приобретении защитника заинтересован мадридский Реал.

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