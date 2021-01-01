Испания

Мадридский клуб готовится к расставанию с бразильцем.

Реал нашел замену для Марсело в Спортинге, сообщает издание As. Речь идет о 19-летнем защитнике Нуну Мендеше.

Будущее Марсело в стане "королевского клуба" под вопросом, а потому в Мадриде ищут долгосрочную замену бразильцу.

Ранее Нуну Мендеш подписал новый долгосрочный контракт со Спортингом, который действителен до 2025 года, а сумма отступных составила 25 миллионов евро.

Напомним, что ранее португальский клуб взвинтил цену на Мендеша на фоне интереса Манчестер Юнайтед.