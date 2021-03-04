Англия

Молодой защитник вернется в Испанию.

Эрик Гарсия дал согласие на переход в Барселону на правах свободного агента в ближайшее трансферное окно, подтвердил информацию 433 журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что испанский центральный защитник Эрик Гарсия перешел в состав английского Манчестер Сити из юношеской команды Барселоны-U16 летом 2017 года.

С тех пор, испанец отметился 32-я выходами на поле в футболке основного состава английского клуба.

Напомним, что для главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы Эрик Гарсия имеет огромное значение.