Подопечные Моуриньо набрали три очка в непростом поединке.
Фулхэм - Тоттенхэм, getty images
04 марта 2021, 21:55
Тоттенхэм в рамках поединка 33-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Фулхэму и добился минимальной победы.
Единственный гол в поединке был забит в середине первой половине игры — Адарабиойо срезал мяч в собственные ворота.
Фулхэм — Тоттенхэм 0:1
Гол: Адарабиойо, 19 (в свои ворота)
Фулхэм: Ареоля — Адарабиойо, Робинсон (Брайен, 75), Андерсен, Айна — Лемина, Лофтус-Чик (Замбо-Ангисса, 64), Лукман, Рид — Кавалейру (Митрович, 71), Майа.
Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Доэрти, Санчес, Алдервейрелд — Ндомбеле (Ламела, 75), Алли (Сиссоко, 67), Бэйл (Лукас Моура, 67), Хейбьерг, Сон Хын Мин — Кейн.
Предупреждения: Лукман, Рид — Бэйл