Англия

Мерсисайдцы не радуют результативностью.

Ливерпуль смог отметиться лишь одним голом в первой половине игры в последних 12 матчах Премьер-лиги, сообщает Opta.

При этом, подопечные Юргена Клоппа нанесли 78 ударов по воротам, из которых почти треть, 25, пришлись в створ ворот.

Отметим, что Ливерпуль перед начало поединка против Челси располагался на седьмой позиции турнирной таблицы.

Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая доступна на Football.ua.