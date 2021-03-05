Англия

Наставник лондонского Тоттенхэма прокомментировал победу его команды на Фулхэмом.

В рамках заранее проведенного гостевого дерби против Фулхэма образца 33-го тура английской Премьер-лиги, Тоттенхэм сумел одержать непростую победу за счет относительно быстро забитого мяча, который был записан на одного из футболистов команды хозяев поля (1:0).

Фулхэм — Тоттенхэм 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо в своем послематчевом интервью прокомментировал успех его команды, отметив положительную динамику, по сравнению с тяжелым периодом до этого.

"Добыты три важные очка, которые были нам необходимы, и ради которых мы выложили достаточно усилий для снятия всех вопросов еще в первой тайме, однако так и не дошли к своей цели. После этого, нас ожидал непростая вторая половина, так как и соперникам было необходим побеждать. В конечном итоге, мы оказались настойчивее.

Считаю, что замены подоспели очень вовремя. Лукас Моура справился с опекой Брайана, Ламела помогал Кейну разводить мячи по зонам в центре поля и зарабатывать штрафные своей техникой, а Дембеле добавил нам физической мощи.

Это был исключительно командный успех. Мы поменяли лишь трех футболистов, но я хоте бы сменить все 11, потому что у меня на скамейке сидит толпа, которая рвется в бой. Сегодня я сделал три замены, в следующий раз — еще три, буду держать всех в тонусе, по возможности. Команда этого заслуживает.

"Сухой" матч также был важен для нас — Льорис сделал два потрясающих сейва. Счастлив, что мои подопечные преуспели в контроле остро атакующего соперника", — подытожил свое мнение о матче Моуриньо.

Также, наставник Тоттенхэма не забыл упомянуть прогресс одного из своих подопечных, полузащитника Деле Алли: "Он заслужил выйти в старте сегодня. Это ни в коем случае не подарок для него. Наоборот, это — результат его последовательности в работе на тренировках по своему возвращению на поле".

В 27-м туре лондонский Тоттенхэм сыграет домашний поединок против Кристал Пэлас.