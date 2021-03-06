Англия

Игроки будут бороться с расизмом и дальше.

Футболисты Дерби Каунти отказались от идеи вставать на одно колено перед играми, которая создана чтобы поддержать протесты против расизма.

Клуб выступил с заявлением, которое гласит следующее: "Дерби Каунти гордится тем, что продолжает свою работу со многими фантастическими организациями и отдельными людьми как на национальном, так и на местном уровне, стремясь к равенству и разнообразию не только в футболе, но и в обществе.

Мы будем поддерживать борьбу со всеми формами дискриминации, неся идею единства. Те кто не хочет, больше не будет стоять на коленях, но это не меняет позиции клуба по отношению ко всем формам дискриминации. Это недопустимо в округе Дерби.

Клуб будет искренне поддерживать игроков и персонал других клубов, которые все еще хотят встать на ноги перед играми с участием Дерби Каунти. Мы все вместе".

В одном из матчей расистские оскорбления коснулись и форварда Дерби Колина Казима-Ричардса, который, впоследствии, был вынужден объяснять своим детям, что означают расистские посылы.

"Грустно, что мы вынуждены говорить об этих вещах. Такое ощущение, что каждую неделю, каждый день какой-нибудь человек подвергается насилию. Это люди, которые сидят дома, пишут оскорбления со своих телефонов или компьютеров — на самом деле трусы", — цитирует главного тренера Дерби Уэйна Руни Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игроки Борнмута, который также выступает в Чемпионшипе, отказались от дальнейшего участия в акции BLM перед матчами.