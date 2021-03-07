Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал процесс подготовки его команды к дерби против Юнайтед.

В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити ожидает принципиальный домашний поединок против Манчестер Юнайтед, накануне которого наставник "горожан" Хосеп Гвардиола побеседовал с журналистами относительно предстоящего дерби.

"Наши фанаты требуют, чтобы мы боролись за титул, — сказал испанский специалист репортерам из BBC, — А знаете ли вы, что самое прекрасное из того, что клуб делал за последнее десятилетие? Каждый раз, когда мы выигрывали титул, в следующем сезоне мы вновь боролись до последнего за его защиту. Ниже второй строчки мы не планируем опускаться по окончанию каждого сезона.

Для выполнения этой задачи у нас есть все необходимое. Можно выигрывать титулы, но если затем не удается сохранить свои позиции, то к чему это все?".

Стоит отметить, что "горожане" не завершали сезон АПЛ ниже четвертой строчки, начиная от сезона-2009/10, когда командой поначалу руководил Марк Хьюз, а итоговым результатом Сити стало пятое место в турнирной таблице.

"Находиться в топ-4 к моменту начала марта и бороться за все возможные титулы — именно эти действия и вызывают признание вашей работы, — считает Гвардиола, — Кто-то говорит, что это заслуга главного тренера, но это совершенно не так. Помимо него, в команде есть еще множество сотрудников, которые должны работать в унисон, иначе ничего не получится", — подытожил наставник "горожан".

Матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед состоится 7 марта, начало в 18:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры, а с ее анонсом вы можете ознакомиться в соответствующем материале.