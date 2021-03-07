Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Центральной игрой 27-го тура английской Премьер-лиги станет принципиальное противостояние в пределах Манчестера, в рамках которого Сити будут хозяевами поля.

По сравнению с игрой против Вулверхэмптона (4:1), Хосеп Гвардиола предоставил место в стартовом составе для украинца Александра Зинченко на привычной для него позиции левого защитника, в то время как Канселу переместился на правый фланг обороны. Отмечаем также выход с первых минут в центре обороны Стоунза, а в треугольнике полузащиты игру с первых минут начнет Гюндоган.

От Оле-Гуннара Солскьяера наблюдаем анонсированную смену на линии ворот, а также выход с первых минут в центре обороны Линделефа, в то время как Мактоминей расположится в опорной зоне в паре с Фредом. Нападение Юнайтед возглавит Мартиаль, под которым место нашлось и для Джеймса.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Стоунз, Зинченко — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Штеффен, Уокер, Ляпорт, Менди, Силва, Фернандиньо, Фоден, Агуэро, Торрес.



Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль.