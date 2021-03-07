Англия

Специалист высказался о манчестерском дерби.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поражение в дерби против Манчестер Юнайтед (0:2).

"Прекрасный матч. Манчестер Юнайтед высоко прессинговал нас и очень быстро контратаковал. Поздравляю МЮ, мы же не использовали свои моменты.

Да, это поражение — новость. В новостях раньше писали и про 21 победу подряд. Сити стоит снова начать победную серию.

Этот матч послужит нам уроком. Даже при 0:2 мы действовали хорошо. Наш подход не будет меняться: побеждать от матча к матчу", — цитирует Гвардиолу ВВС.

Ране поединок против Манчестер Сити прокомментировал главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер.

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