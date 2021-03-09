Англия

Наставник Челси был недоволен действиями Тимо Вернера на поле в матче с Эвертоном.

В матче 27-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле не испытал проблем с Эвертоном, забив в ворота команды Карло Анчелотти два безответных мяча.

Во время самого поединка произошел интересный момент, когда главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель был недоволен действиями своего нападающего Тимо Вернера на поле. Причиной недовольства специалиста стал выбор неправильной позиции футболиста.

"Тимо, ты долго еще будешь играть слева? Ты играешь справа. Ты уже четверть часа играешь слева. Ты что, не понимаешь?" — приводит слова Вернера Sky Sport Germany.