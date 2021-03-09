Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В матче 27-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле не испытал проблем с Эвертоном, забив в ворота команды Карло Анчелотти два безответных мяча.

Челси открыл счет в середине первого тайма, когда Годфри срезал мяч в свои ворота. Затем в середине второго тайма Жоржиньо удвоил преимущество "синих", реализовав пенальти.

Видео голов и обзор матча:

Челси — Эвертон 2:0

Голы: Годфри, 32 (автогол), Жоржиньо, 65 (с пенальти)

Челси: Менди — Зума, Кристенсен, Аспиликуэта — Алонсо, Ковачич (Канте, 80), Жоржиньо, Джеймс — Хадсон-Одои (Маунт, 66), Хаверц — Вернер (Пулишич, 90)

Эвертон: Пикфорд — Годфри — Кин, Холгейт — Динь, Аллан, Гомеш (Бернард, 76), Ивоби (Дэвис, 56) — Сигурдссон (Кинг, 70) — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Предупреждения: Холгейт, Динь, Дэвис