Англия

Команда Томаса Тухеля продолжает держаться на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле уверенно обыграл приехавший в гости Эвертон со счетом 2:0.

Подопечные Томаса Тухеля открыли счет в матче в середине первого тайма, когда на 31-й минуте защитник "ирисок" Бен Годфри срезал мяч в собственные ворота после удара со стороны Маркоса Алонсо.

В начале второго тайма "синие" могли увеличить преимущество, но гол Кая Хаверца был отменен после просмотра видеоповтора. В момент обработки мяча в штрафной гостей немецкий хавбек откровенно сыграл рукой.

Все же Челси смог довести счет до 2:0 в свою пользу на 65-й минуте, когда арбитр матча указал на одиннадцатиметровую отметку после того, как Джордан Пикфорд не успел к мячу и свалил на газон все того же Хаверца. Пенальти уверенно реализовал Жиоржиньо.

Таким образом, Челси набрал 50 очков и продолжает держаться на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая Эвертон на четыре балла, но у "ирисок" есть игра в запасе. Впереди Лестер и МЮ, у которых 53 и 54 очка соответственно.

Челси — Эвертон 2:0

Голы: Годфри, 32 (автогол), Жоржиньо, 65

Челси: Менди — Зума, Кристенсен, Аспиликуэта — Алонсо, Ковачич (Канте, 80), Жоржиньо, Джеймс — Хадсон-Одои (Маунт, 66), Хаверц — Вернер (Пулишич, 90)

Эвертон: Пикфорд — Годфри — Кин, Холгейт — Динь, Аллан, Гомеш (Бернард, 76), Ивоби (Дэвис, 56) — Сигурдссон (Кинг, 70) — Ришарлисон, Калверт-Льюин

Предупреждения: Холгейт, Динь, Дэвис