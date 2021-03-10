Англия

35-летний голкипер останется в лондонском клубе до лета 2022 года.

Опытный вратарь Лукаш Фабиански поставил свою подпись под новым контрактом с Вест Хэмом, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Новое соглашение с 35-летним поляком рассчитано до лета 2022 года, тогда как предыдущий контракт завершился в летом этого года.

Фабиански присоединился к "молотобойцам" летом 2018 года. В нынешнем сезоне Лукаш провел 27 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов. Также на его счету 10 сухих матчей.

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