Англия

Команда Дэвида Мойеса поднялась на пятое место в АПЛ.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на своем поле разобрался с Лидсом, забив в ворота гостей для безответных мяча.

Уже на шестой минуте судья после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот "молотобойцев" из-за офсайда. Затем в середине первого тайма команда Дэвида Мойеса выстрелила дважды за семь минут.

Сначала Джесси Лингард заработал пенальти, после того как его в штрафной на газон уложил Люк Эйлинг. Сам пострадавший взялся исполнять одиннадцатиметровый удар, но вратарь угадал угол полета мяча и отбил сферу, правда первым на добивании был все тот же Лингард, добивший круглого в ворота. Спустя семь минут в воротах Иллана Меслие расписался Крэйг Доусон, которому ассистировал Аарон Крессвелл.

Таким образом, Вест Хэм набрал 48 очков после 27 матчей и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, обогнав Эвертон и Тоттенхэм. Впереди "молотобойцев" Челси, у которого 50 очков после сегодняшней победы над Эвертоном. У Лидса 35 баллов и 11-я строчка.

Вест Хэм — Лидс 2:0

Голы: Лингард, 20, Доусон, 27

Вест Хэм: Фабиански — Крессвелл, Диоп, Доусон, Цоуфал — Райс, Соучек — Бенрахма (Боуэн, 73), Лингард (Джонсон, 88), Форнальс — Антонио

Лидс: Меслие — Даллас, Купер, Льоренте, Эйлинг — Филлипс — Кошта (Харрисон, 46), Робертс (Родриго, 61), Клих (Алиоски, 46), Рафинья — Бэмфорд

Предупреждения: Лингард — Филлипс