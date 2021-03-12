Хавбек "горожан" получил награду по итогам февраля 2021 года.
Илкай Гюндоган, Getty Images
12 марта 2021, 14:07
Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам февраля. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
В прошлом месяце немецкий хавбек провел пять поединков в чемпионате Англии, в которых смог забить четыре мяча и отдать одну голевую передачу.
Таким образом, Гюндоган смог добыть награду лучшему игроку месяца во второй раз подряд. Также он стал первым немецким футболистом, который выиграл награду более одного раза.
В нынешнем сезоне Гюндоган провел 32 поединка, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.
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