Англия

Хавбек "горожан" получил награду по итогам февраля 2021 года.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам февраля. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В прошлом месяце немецкий хавбек провел пять поединков в чемпионате Англии, в которых смог забить четыре мяча и отдать одну голевую передачу.

Таким образом, Гюндоган смог добыть награду лучшему игроку месяца во второй раз подряд. Также он стал первым немецким футболистом, который выиграл награду более одного раза.

В нынешнем сезоне Гюндоган провел 32 поединка, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.

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