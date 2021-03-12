Англия

Итальянец может продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Защитник Ромы Джанлука Манчини попал в сферу интересов английских топ-клубов.

По информации Calciomercato, в услугах итальянца заинтересованы Манчестер Юнайтед и Челси.

Однако римский клуб не намерен отпускать Манчини, контракт которого рассчитан до 2024-го года.

24-летний защитник перешел в Рому из Аталанты в 2019 году, а в текущем сезоне забил 5 голов в 24-х матчах за клуб во всех соревнованиях.

Ранее защитник "волков" прокомментировал победу своей команды над донецким Шахтером в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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