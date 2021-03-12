Лига Европы

Защитник "волков" рассказал о победе своей команды над Шахтером.

Защитник Ромы Джанлука Манчини прокомментировал победу своей команды над донецким Шахтером в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0.

"Важно то, что мы смогли выиграть со счетом 3:0 и при этом не пропустили. У нас есть огромное желание продолжать выступать в еврокубках и играть большие матчи.

В первом тайме я почувствовал дискомфорт, но он не усилился, поэтому не было причин уходить, и я смог забить третий гол.

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Прошу прощения за желтую карточку — мне надо стать лучше в этом аспекте и других областях на моей позиции. Однако, я чувствую, что добился прогресса по сравнению с прошлым годом.

После поражения от Милана мы кое-что изменили и это улучшило нашу уверенность в следующих трех играх. Раньше мы пропускали много голов из-за собственных ошибок, а сейчас их гораздо меньше", — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Видеообзор матча Рома — Шахтер можно посмотреть на Football.ua.