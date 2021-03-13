Англия

Наставник лондонского Челси рассказал о личностных изменениях после перехода в новый клуб.

Накануне гостевого поединка против Лидс Юнайтед в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, главный тренер лондонского Челси Томас Тухель в интервью британскому изданию The Guardian рассказа об изменениях в своем характере, после начала работы с "пенсионерами".

Немецкий специалист по ходу поединка против Эвертона (2:0) в недавнем прошлом отметился настойчивым желанием заставить играть Тимо Вернера в "правильной" позиции на поле, что в очередной раз подтвердило его достаточно жесткий характер.

Однако сам Тухель не склонен считать, что его требовательный стиль управления является плохой чертой его характера, и совершенно не против того, чтобы игроки вели себя в общении с ним аналогичным образом: "Подобная ситуация, как возникла у нас с Тимо, могла возникнуть в любом матче любых команд, когда вокруг футболистов и тренеров окружают пустые трибуны.

Никаких оскорблений или агрессии не было. У меня нет никаких барьеров в общении с футболистами, равно как и у них по отношению ко мне. Иногда, я могу увлечься игрой, поэтому и критика может получиться достаточно жесткой. Игроки на поле заняты своим делом, я на скамейке запасных — своим. Безусловно, все стараются выкладываться максимальным образом в своей зоне ответственности, поэтому эмоций не избежать.

О, если бы вы видели меня лет 10 назад! Мое поведение было таким же по настроению, но в два-три раза жестче. Я всегда был полностью погружен в игру, набрасывался на резервных рефери, на игроков своей команды на скамейке запасных. Никто не был в безопасности. Со временем, я остепенился, ведь не всегда эмоции помогают лучше выразить свои чувства и переживания.

Я — эмоциональный парень, и хочу подталкивать своих игроков к их максимальной самоотдаче. Иногда, это больше похоже на истерику с моей стороны, но таким образом я чувствую себя частью игры. Чувствую, что еще имею большой потенциал для роста, как в плане тренерских навыков, так и в плане психологии.

Не так давно я узнал, что у Челси есть штрафы за опоздания игроков на тренировки, но у меня в этом вопросе совершенно нет претензий ко своим футболистам. Если они приходят не в 10:00, а в 10:01, то что мне им говорить? Я не полиция.

Чувствую, что где-то потерял авторитет среди команды, когда стал немного мягче по отношению к игрокам. Вот, к примеру, на прошлой тренировке играли двухсторонку с тренерским штабом и футболистами, и проиграли 3:4. Атмосфера была далекой от спортивной — слишком много смеялись. Вроде бы и неплохо, но все равно чувствуется неуважение к тому, чему мы занимаемся", — подытожил Тухель.

Матч Лидс — Челси состоится в субботу, 13 марта. Начало в 14:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция данной игры.