Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Фулхэм - Манчестер Сити, Getty Images
14 марта 2021, 08:18
В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в гостях уверенно обыграл Фулхэм со счетом 3:0.
Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли забитые мячи в исполнении Стоунза, Жезуса и Агуэро. Для аргентинца это был первый мяч в АПЛ с января 2020 года.
Украинский футболист Александ Зинченко попал в заявку "горожан", но весь поединок просидел на скамейке запасных.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Фулхэм — Манчестер Сити 0:3
Голы: Стоунз, 47, Жезус, 56, Агуэро, 75
Фулхэм: Ареоля, Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Лемина (Онома, 73), Замбо-Ангисса, Кавалейру (Робинсон, 80), Лофтус-Чик (Митрович, 63), Лукман, Рид.
Манчестер Сити: Эдерсон, Менди, Стоунз, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 75), Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва (Фернандиньо, 67), Ферран Торрес, Лапорт, Агуэро, Габриэл Жезус.