Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в гостях уверенно обыграл Фулхэм со счетом 3:0.

Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли забитые мячи в исполнении Стоунза, Жезуса и Агуэро. Для аргентинца это был первый мяч в АПЛ с января 2020 года.

Украинский футболист Александ Зинченко попал в заявку "горожан", но весь поединок просидел на скамейке запасных.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Фулхэм — Манчестер Сити 0:3

Голы: Стоунз, 47, Жезус, 56, Агуэро, 75

Фулхэм: Ареоля, Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Лемина (Онома, 73), Замбо-Ангисса, Кавалейру (Робинсон, 80), Лофтус-Чик (Митрович, 63), Лукман, Рид.

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди, Стоунз, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 75), Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва (Фернандиньо, 67), Ферран Торрес, Лапорт, Агуэро, Габриэл Жезус.