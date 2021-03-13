Италия

Бельгийский нападающий хочет остаться в Интере.

Ромелу Лукаку не собирается покидать Интер, где чувствует себя комфортно, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Интерес к бельгийскому нападающему проявляет Манчестер Сити, но он не желает переходить в стан "горожан".

Ромелу Лукаку в текущем сезоне провел 33 поединка, в которых отметился 24 голами и семью результативными передачами.

Напомним, что Интер до сих пор не расплатился за футболиста с Манчестер Юнайтед.