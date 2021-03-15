Арсенал в рамках центрального матча тура в чемпионате Англии принимал на своем поле Тоттенхэм.

Подопечные Жозе Моуриньо открыли счет благодаря сумасшедшему голу рабоной от Эрика Ламелы в первой половине игры.

"Канониры" восстановили паритет усилиями Эдегора в конце тайма, а уже в середине второго Ляказетт реализовал пенальти.

Арсенал – Тоттенхэм  2:1
Голы: Эдегор, 44, Ляказетт, 64 – Ламела, 33.

Арсенал: Лено – Суареш, Давид Луис, Магальяйнс, Тирни – Партей, Джака – Сака (Пепе, 46), Эдегор, Смит-Роу (Виллиан, 78) – Ляказетт (Эльнени, 88).

Тоттенхэм: Льорис – Доэрти, Санчес, Альдервейрельд, Регилон – Ндомбеле (Алли, 62), Хойбьерг – Бэйл (Сиссоко, 57), Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 19) – Кейн.

Предупреждения: Джака – Регилон, Санчес, Ламела.

Удаление: Ламела, 76 (второе предупреждение).