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Арсенал - Тоттенхэм, getty images
15 марта 2021, 01:30
Арсенал в рамках центрального матча тура в чемпионате Англии принимал на своем поле Тоттенхэм.
Подопечные Жозе Моуриньо открыли счет благодаря сумасшедшему голу рабоной от Эрика Ламелы в первой половине игры.
"Канониры" восстановили паритет усилиями Эдегора в конце тайма, а уже в середине второго Ляказетт реализовал пенальти.
Арсенал – Тоттенхэм 2:1
Голы: Эдегор, 44, Ляказетт, 64 – Ламела, 33.
Арсенал: Лено – Суареш, Давид Луис, Магальяйнс, Тирни – Партей, Джака – Сака (Пепе, 46), Эдегор, Смит-Роу (Виллиан, 78) – Ляказетт (Эльнени, 88).
Тоттенхэм: Льорис – Доэрти, Санчес, Альдервейрельд, Регилон – Ндомбеле (Алли, 62), Хойбьерг – Бэйл (Сиссоко, 57), Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 19) – Кейн.
Предупреждения: Джака – Регилон, Санчес, Ламела.
Удаление: Ламела, 76 (второе предупреждение).