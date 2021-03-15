Англия

МЮ минимально обыграл Вест Хэм.

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд добился минимальной победы над Вест Хэмом в рамках 30-м тура Премьер-лиги (1:0). Единственный мяч был забит на 53-й минуте. Крейг Доусон срезал мяч в свои ворота после удара хавбека МЮ Скотта Мактоминея.

Шотландец после матча прокомментировал важнейшую победу перед матчем Лиги Европы против Милана.

"Когда в прошлый раз играли с Вест Хэмом дома в Кубке, было очень сложно. И в этот раз они очень хорошо настроились. У "хаммерс" есть хорошие игроки, которые усложнили нам игру в первом тайме. Но свой настрой мы сохранили в перерыве.

Я не могу вспомнить гол, в любом случае я пытался его забить. Иногда бывает так, что нам везет. Нет ничего такого, что мы обыграли Вест Хэм дома с минимальным счетом. Да, это выглядело не так гламурно. Люди хотят видеть победы со счетом 5:0, но не всегда удается выигрывать крупно".

"Когда вы играете против таких команд, которые отлично защищаются и готовы это делать весь матч, вы не можете расстраиваться.

Мы должны играть в свою игру. Мы изо всех сил стараемся двигаться вперед и работать над собой каждую тренировку и каждую игру", — цитирует шотландца пресс-служба "красных дьяволов".

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