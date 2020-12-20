Англия

Шотландский полузащитник навсегда запомнит поединок против Лидса.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 14-го тура чемпионата Англии принимает на своем поле Лидс Юнайтед.

Скотт Мактоминей отметился двумя голами за три первые минуты встречи. Сперва шотландец поразил ворота соперника роскошным ударом издали, а позже реализовал выход один на один.

Как сообщает Opta, Мактоминей стал первым футболистом в истории АПЛ, которому удалось подобное.

Примечательно, что шотландец за первые три минуты матча против Лидса забил больше, чем Мартиаль за весь текущий сезон АПЛ.

Матч Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед начался в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.