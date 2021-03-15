Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Лестер - Шеффилд Юнайтед, Getty Images
15 марта 2021, 11:26
В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Лестер принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
Подопечным Брендона Роджерса удалось одержать над аутсайдером разгромную победу, отправив в его ворота пять безответных мячей.
Видео голов и обзор матча Лестер — Шеффилд Юнайтед:
Лестер - Шеффилд 5:0
Голы: Ихеаначо, 39, 69, 78, Перес, 64, Ампаду (АГ), 80
Лестер: Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 46), Тилеманс, Ндиди, Перес (Лешабела, 81), Фофана, Ихеаначо, Варди.
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Болдок, Башем, Брайан, Стивенс, Норвуд (Ндиай, 79), Ландстрем, Берк (Муссе, 63), Флек, Ампаду, Шарп.
Предупреждения: Брайан, Ландстрем.