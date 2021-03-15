Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Вулверхэмптон и Ливерпуль.

Заключительный поединок 28-го тура английской Премьер-лиги будет проходить на стадионе Молинью, где хозяева арены — Вулверхэмптон, будут принимать действующих чемпионов страны — Ливерпуль.

Нуну Эшпириту Санту, по сравнению с игрой против Астон Виллы (0:0), сделал лишь одну замену в стартовом составе своей команды, решив использовать в тройке центральных защитников Боли вместо Дендонкера.

В то же самое время, Юрген Клопп, подопечные которого выходили на поле в последний раз еще в середине прошлой недели, в матче против РБ Лейпциг (2:0), обошелся и вовсе без замен.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Семеду, Невеш, Моутиньо, Хонни — Нету, Траоре — Жозе.

Запасные: Радди, Хувер, Килман, Маркес, Гиббс-Уайт, Витинья, Дендонкер, Сильва.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон — Тиаго, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Жота, Мане.