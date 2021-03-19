Англия

Нынешнее соглашение опытного бразильца рассчитано до конца текущего сезона.

Центральный защитник Тиаго Силва может остаться в Челси на следующий сезон, подписав с лондонским клубом новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "пенсионеров" продолжает вести переговоры с 36-летним бразильцем о продлении действующего соглашения. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшие несколько недель.

Кроме того, авторитетный журналист утверждает, что Милан всерьез рассматривает вариант с полноценным выкупом у Челси защитника Фикайо Томори. Потенциальная сделка оценивает в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Тиаго Силва провел в футболке "синих" 21 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами. Его действующее соглашение с Челси рассчитано до лета 2021 года.

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