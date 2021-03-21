Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии.

Факт пагубного влияния пандемии коронавируса на футбол уже давно не является секретом, а перенос матчей на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в стане одной из команд, к сожалению, стал обыденностью. Подобная ситуация произошла и с поединком 18-го тура АПЛ между Астон Виллой и Тоттенхэмом, который должен был состояться еще в середине января, но в стане бирмингемцев многие игроки первой команды сдали положительные тесты. Только сейчас клубы смогут определить сильнейшего в очном противостоянии.

Астон Вилла — Тоттенхэм

Воскресенье, 21 марта, 21:30. Вилла Парк, Бирмингем. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Астон Вилла имела все шансы стать главной сенсацией текущего сезона английской Премьер-лиги, однако с каждым туром бирмингемцы начали сдавать обороты и терять очки, из-за чего они, скорее всего, окончательно перестали претендовать на высшие места в турнирной таблице. По итогам 27-ми поединков, проведенных в АПЛ, подопечные Дина Смита располагаются на девятой строчке, при этом имеют все шансы и вовсе покинуть первую десятку.

Справедливо будет заявить, что систематические неудовлетворительные результаты, которые преследуют Астон Виллу в последнее время, связаны с травмой безоговорочного лидера команды — Джека Грилиша. Английский хавбек является лучшим футболистом Премьер-лиги по количеству созданных моментов в текущем сезоне, поэтому его потеря для бирмингемского клуба не могла пройти бесследно. Без Грилиша коллектив Дина Смита потерпел два поражения (Лестер и Шеффилд Юнайтед), дважды сыграл вничью (Вулверхэмптон и Ньюкасл) и лишь единожды одержал минимальную победу над Лидсом. При этом, впереди Виллу ждет просто "адский" календарь на финишной прямой кампании АПЛ: два матча с Тоттенхэмом, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Эвертон и Челси.

Благо для тренерского штаба Астон Виллы, вероятное возвращение Грилиша на футбольное поле уже в предстоящем матче со "шпорами" — это не единственная возможность зацепиться за очки. Одержав пять побед подряд во всех турнирах, Тоттенхэм вновь начал разочаровывать результатами и уровнем своих выступлений. Уже не спасают даже "огненные" пресс-конференции главного тренера Жозе Моуриньо, во время которых он привык винить в неудачах судейство, подопечных и другие факторы, но только не себя.

Казалось, что недавнее выступление в дерби Северного Лондона против Арсенала станет худшим для "шпор" в текущем сезоне, но последовавший следом ответный поединок против загребского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы превзошел абсолютно все даже смелые ожидания. Обыграв Динамо Загреб в первом матче со счетом 2:0, Тоттенхэм потерпел унизительное поражение в Хорватии со счетом 0:3 по итогам дополнительного времени и завершил участие в турнире, считаясь одним из главных претендентов на трофей. Вдобавок ко всему, если Астон Вилла может поберечь Грилиша, то вот Тоттенхэму точно не поможет Сон Хын Мин. Главный вопрос: способен ли Жозе Моуриньо еще хоть как-то помочь Тоттенхэму?

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто, однако небольшое предпочтение отдается подопечным Жозе Моуриньо. Так, на победу Тоттенхэма предлагается коэффициент 2,45, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 3,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Не сыграют: Уэсли — Сон Хын Мин, Ламела.

Под вопросом: Грилиш, Хаус, Траоре — ...

прогноз 1:1

Никита Евтушенко, Football.ua