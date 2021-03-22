Англия

Аргентинец может перебраться в чемпионат Англии.

Вулверхэмптон всерьез нацелился на полузащитника Севильи Лукаса Окампоса, сообщает издание Football Insider.

По данным источника, аргентинский футболист находится среди главных претендентов на трансфер для "волков", который, вероятно, станет заменой для Траоре.

Также отмечается, что стоимость Окампоса может оказаться довольно высокой, учитываю клаусулу футболиста в 62 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что полузащитник может остаться в Испании, так как попал в сферу интересов Барселоны.