Лига Европы

Аргентинец прокомментировал победу над "волками".

Полузащитник Севильи Лукас Окампос поделился своим мнением о встрече с Вулверхэмптоном (1:0) в четвертьфинале Лиги Европы.

Аргентинский вингер отличился забитым голом на 88-й минуте поединка и принес победу своей команде.

"Мы мучились, но сделали то, что должно. Все игроки выполнили свою работу, и мы победили.

Мой гол? Я увидел, что кросс Эвера проходит, и сделал то, чего мне так не хватало в этом турнире. Этот момент стал ключевым для сегодняшнего триумфа. Встреча со следующим оппонентом станет для нас исторической. Мы по-настоящему голодны", – приводит Окампоса официальный сайт УЕФА.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Вулверхэмптон — Севилья.