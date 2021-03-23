Валлийский хавбек может покинуть Ювентус.
Аарон Рэмси, Getty Images
23 марта 2021, 09:50
Центральный полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси может вернуться в английскую Премьер-лигу, где он выступал за лондонский Арсенал до переезда в Италию.
Как сообщает Calciomercato, 30-летний валлиец входит в сферу интересов сразу двух клубов высшего дивизиона Англии, в числе которых оказались Ливерпуль и Вест Хэм.
Напомним, что Рэмси выступал за Арсенал в период с 2008 по 2019 год. Его контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года.
Ранее появлялась информация, что туринский гранд готов расстаться с Аароном Рэмси в конце текущего сезона.
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