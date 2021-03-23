Англия

Валлийский хавбек может покинуть Ювентус.

Центральный полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси может вернуться в английскую Премьер-лигу, где он выступал за лондонский Арсенал до переезда в Италию.

Как сообщает Calciomercato, 30-летний валлиец входит в сферу интересов сразу двух клубов высшего дивизиона Англии, в числе которых оказались Ливерпуль и Вест Хэм.

Напомним, что Рэмси выступал за Арсенал в период с 2008 по 2019 год. Его контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее появлялась информация, что туринский гранд готов расстаться с Аароном Рэмси в конце текущего сезона.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.