Италия

Туринский клуб рассматривает целесообразность продления контракта с португальцем.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и полузащитник Аарон Рэмси по окончании сезона могут покинуть туринский клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter, "бьянконери" допускают возможность продажи португальца в связи в размером его зарплаты (31 млн евро в год).

Также, по информации Фабрицио Романо, туринский клуб больше рассчитывает на Вестона Маккенни, Федерико Кьезу, Маттейса де Лигта и Войцеха Щесны, чем на Роналду и Рэмси, будущее которых в стане "старой синьоры" находится под вопросом.

При этом, главный тренер команды Андреа Пирло объявил, что остается в Ювентусе.

Контракт 36-летнего Роналду с Ювентусом истекает в июне 2022-го года рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи рассказал, как продвигаются дела в вопросе продления контракта с Криштиану.

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