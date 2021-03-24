Защитник Реала может перебраться в чемпионат Англии.
Начо, getty images
24 марта 2021, 18:59
Ливерпуль рассматривает возможность подписания защитника Реала Начо Фернандеса, сообщает издание AS.
Мерсисайдцы обратят внимание на игру испанского защитника в противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов.
Действующее соглашение Начо Фернандеса с "королевским клубом" рассчитано до 30 июня 2022 года.
Напомним, что сам испанский защитник не горит желанием покидать Реал.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.