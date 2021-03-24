Англия

Защитник Реала может перебраться в чемпионат Англии.

Ливерпуль рассматривает возможность подписания защитника Реала Начо Фернандеса, сообщает издание AS.

Мерсисайдцы обратят внимание на игру испанского защитника в противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Действующее соглашение Начо Фернандеса с "королевским клубом" рассчитано до 30 июня 2022 года.

Напомним, что сам испанский защитник не горит желанием покидать Реал.

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