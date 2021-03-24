Контракта испанца близится к завершению.
Начо, getty images
24 марта 2021, 10:28
Защитник Реала Начо Фернандес рассчитывает продлить контракт со "сливочными".
Действующее соглашение испанца с "королевским клубом" рассчитано до 30 июня 2022 года.
По информации As, Рома дважды пыталась приобрести Начо, также 31-летним игроком интересовался Ливерпуль и Ювентус.
Ранее сообщалось, что нападающий Реала Лукас Васкес летом покинуть мадридский клуб в ближайшее трансферное окно.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.