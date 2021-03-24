Испания

Контракта испанца близится к завершению.

Защитник Реала Начо Фернандес рассчитывает продлить контракт со "сливочными".

Действующее соглашение испанца с "королевским клубом" рассчитано до 30 июня 2022 года.

По информации As, Рома дважды пыталась приобрести Начо, также 31-летним игроком интересовался Ливерпуль и Ювентус.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала Лукас Васкес летом покинуть мадридский клуб в ближайшее трансферное окно.

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