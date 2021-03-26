Англия

Тем не менее, валлийский хавбек может покинуть туринский гранд летом этого года.

Центральный полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмси на данном этапе не входит в сферу интересов Ливерпуля, несмотря на слухи, которые в последнее время фигурировали в прессе. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний валлиец действительно может покинуть стан "старой синьоры" в летнее трансферное окно, сменив клубную прописку, однако никаких контактов и переговоров с руководством мерсисайдцев пока не было.

Аарона Рэмси называли потенциальным сменщиком Жоржиньо Вейналдума, уход которого из Ливерпуля вероятен на правах свободного агента из-за истекающего контракта в конце нынешней кампании.

Стоит отметить, что лондонский Вест Хэм также упоминался вместе с Ливерпулем в качестве заинтересованного в услугах валлийского хавбека клуба.

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