Англия

Норвежский специалист сохранит работу, даже если завершит и нынешний сезон без трофеев.

Руководство Манчестер Юнайтед готовится предоставить своему главному тренеру Оле-Гуннару Солскьяеру новый контракт, поскольку видит очевидный прогресс в его работе. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, боссы "красных дьяволов" уверены, что будущее норвежского специалиста в качестве наставника первой команды не должно ставиться под сомнение, даже если манкунианцам вновь не удастся завершить сезон с выигранным трофеем.

Нынешнее соглашение Солскьяера с МЮ рассчитано на следующие 15 месяцев, однако стороны готовы к обсуждению новой сделки уже летом, чтобы на специалиста не оказывалось давление, и он спокойно мог продолжать работу над долгосрочным проектом.

Стоит отметить, что единственным турниром, где Манчестер Юнайтед еще имеет шансы на завоевание трофея, является Лига Европы. Из Кубка Англии "красные дьяволы" вылетели на стадии 1/4 финала от Лестера, а в английской Премьер-лиге они отпустили лидирующий Манчестер Сити в серьезный отрыв.

Напомним, что Оле-Гуннар Солскьяер возглавил первую команду Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года. С тех пор манкунианцы не выиграли под руководством норвежского специалиста ни одного трофея.

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