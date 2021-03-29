Англия

"Россонери" не могут себе позволить полноценный трансфер португальского фулбека.

Крайний защитник Диогу Далот, выступающий на правах аренды за Милан, в конце текущего сезона вернется в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, несмотря на желание "россонери" оформить трансфер 22-летнего португальца на постоянной основе, они не могут удовлетворить финансовые запросы манкунианцев.

Руководство Манчестер Юнайтед хочет выручить с продажи Далота как минимум 20 миллионов евро, что является неподъемной суммой для Милана, учитывая его другие более приоритетные задачи на трансферном рынке.

В текущем сезоне Диогу Далот провел в футболке "россонери" 24 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.

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