Англия

"Канониры" хотят подписать талантливого нападающего.

Арсенал включился в гонку за нападающим Фиорентины Душаном Влаховичем, сообщает портал Calciomercato.

Источник утверждает, что на футболиста уже также претендуют Рома, Атлетико Мадрид и РБ Лейпциг.

В настоящее время Влахович является лидером своего клуба. В 29 матчах во всех турнирах он записал на свой счет 12 голов и один ассист.

Напомним, что Милан готов заплатить за нападающего солидную сумму — 40 миллионов евро.