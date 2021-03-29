"Канониры" хотят подписать талантливого нападающего.
Душан Влахович, getty images
29 марта 2021, 22:24
Арсенал включился в гонку за нападающим Фиорентины Душаном Влаховичем, сообщает портал Calciomercato.
Источник утверждает, что на футболиста уже также претендуют Рома, Атлетико Мадрид и РБ Лейпциг.
В настоящее время Влахович является лидером своего клуба. В 29 матчах во всех турнирах он записал на свой счет 12 голов и один ассист.
Напомним, что Милан готов заплатить за нападающего солидную сумму — 40 миллионов евро.