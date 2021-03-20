Италия

"Фиалки" могут прилично заработать на футболисте.

Итальянский Милан составил шорт-лист на летнюю трансферную кампанию. Об этом сообщает MilanNews24.

По информации источника, технический директор клуба Паоло Мальдини и директор Фредерик Массара хотят видеть в клубе форварда Фиорентины Душана Влаховича.

За футболиста придется выложить не малую сумму. Боссы "фиалок" готовы рассмотреть предложение в размере 40 миллионов евро.

В настоящее время Влахович является лидером своего клуба. В 29 матчах во всех турнирах он записал на свой счет 12 голов и один ассист.

Ранее сообщалось, что Милан готовит предложение Челси по выкупу центрального защитника Томори.

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