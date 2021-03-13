Италия

Команда Чезаре Пранделли поднялась на 12-е место в Серии А.

В поединке 27-го тура итальянской Серии А Фиорентина в гостях разгромила Беневенто со счетом 4:1.

"Фиалки" открыли счет уже на девятой минуте встречи, когда Душан Влахович расстрелял ворота хозяев с 11-метров после прострела с фланга. Спустя 17 минут сербский форвард добил мяч в сетку ворот после суматохи в штрафной, оформив дубль. Затем уже в компенсированное время арбитром к первому тайму Влахович красивейшим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в дальний угол ворот, оформив хет-трик.

Все чем смогли ответить хозяева это забитый мяч в исполнении Артура Ионицэ, который на 56-й минуте головой замкнул подачу с углового. Однако окончательно слово было за командой Чезаре Пранделли — на 75-й минуте забитым мячом отметился Валентин Эйссерик.

После 27 игр Фиорентина набрала 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, а у Беневенто 26 баллов и 16-я строчка.

Беневенто — Фиорентина 1:4

Голы: Ионицэ, 56 — Влахович, 9, 26, 45+1, Эйссерик, 75

Беневенто: Монтипо — Барба, Глик, Туя — Импрота, Хетемай (Лападула, 69), Скьяттарелла, Ионицэ (Тельо, 77), Виола (Инсинье, 46), Капрари (Фулон, 85), Гайч (Сау, 77)

Фиорентина: Драговски — Куарта (Оливера, 90), Песселья, Миленкович — Касерес, Бонавентура (Валеро, 79), Пулгар, Эйссерик (Кальехон, 79), Венути — Рибери (Монтиел, 90), Влахович (Куаме, 79)

Предупреждения: Глик, Скьяттарелла, Импрота — Пулгар