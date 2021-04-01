Англия

23-летний турок выступает за "лис" на правах аренды.

Полузащитник Ромы Дженгиз Ундер, который выступает на правах аренды за Лестер, предстоящим летом вернется в итальянский клуб. Об этом сообщает Sporx.

23-летний турок перебрался в АПЛ за три миллиона евро в сентябре прошлого года с возможностью выкупа для "лис" за 23 млн евро.

По информации источника, руководство английского клуба не намерен выкупать контракт футболиста, поэтому он вернется в Рим.

В нынешнем сезоне Ундер провел 19 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.