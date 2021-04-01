Англия

Контракт уругвайского хавбека с Арсеналом истекает в июне 2023 года.

Центральный полузащитник лондонского Арсенала Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за мадридский Атлетико, сделал неожиданное заявление касательно своего будущего.

25-летний уругваец признался, что хочет продолжить свою карьеру в чемпионате Аргентины.

"Я больше не хочу играть в Европе. Я хочу перейти в Боку Хуниорс", — приводит слова Торрейры журналист Николо Скира со ссылкой на ESPN.

Стоит отметить, что предстоящим летом уругвайский хавбек вернется в Арсенал после аренды в стане "матрасников". Его контракт с "канонирами" истекает в июне 2023 года.

Напомним, что минувшей зимой сообщалось об интересе к Лукасу Торрейры со стороны Монако и Фиорентины. В Атлетико футболист довольно редко выходит на поле, проведя в этой кампании всего 629 минут в 22 матчах во всех турнирах.