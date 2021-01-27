Франция

Арсенал недоволен, что принадлежащий ему полузащитник имеет мало игровой практики в Атлетико.

Монако обратился к Арсеналу с предложением по Лукасу Торрейре, находящемуся в аренде в Атлетико — сообщает AS.

Торрейра не является "фаворитом" Диего Симеоне, хотя тренер "матрасников" считает его полезным и не горит желанием с ним расставаться.

По условиям арендного договора, который закончится 30 июня 2021 года, Атлетико имеет право выкупить Лукаса, но, в то же время, Арсенал, которому уругваец принадлежит до лета 2023 года, обладает приоритетным правом изменить его арендную "прописку".

В нынешнем сезоне 24-летний опорный полузащитник принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, но лишь один провел от начала до конца — 7 раз выходил на замену и 1 раз был заменен (258 минут на поле, 1 гол).

Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна Монако усилился нападающим Брюгге.

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